A troca de comando que envolve Braithwaite

Dinamarquês demonstrou ter uma personalidade forte para assumir a responsabilidade de líder do vestiário. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio vai viver uma nova fase. A saída de Renato e a aposentadoria de Pedro Geromel deixaram uma lacuna que precisa ser preenchida. A liderança do vestiário está em aberto e um nome surge com força para assumir essa condição. Braithwaite parece ser o principal nome no atual grupo para assumir essa responsabilidade.

Nos últimos 10 anos, o Grêmio teve sempre uma forte liderança no ambiente do vestiário. Renato definia os caminhos, mas o grupo de jogadores sempre se mostrou presente em todas as decisões. Nomes como Maicon, Edilson, Kannemann, Diego Souza e Rafinha eram tidos como líderes de um grupo que ganhou, mas também perdeu. Em todo esse período, o nome sempre presente foi o de Geromel, que foi um líder ativo nos processos do grupo.

Com essa carência, uma nova e propositiva liderança pode surgir. Braithwaite chegou ao Grêmio no meio da temporada, mas já demonstrou ter uma personalidade forte suficiente para assumir o comando de um grupo que vai precisar estar unido. Além disso, o atacante dinamarquês tem uma gama de contatos na Europa que pode auxiliar o Grêmio a chegar em um mercado que pouco domina.

Em resumo, o Tricolor irá viver uma nova era. Sai Geromel e entra Braithwaite. A força do grupo anterior dá lugar ao início de uma nova construção. Não existe conquista sem um grupo coeso e unido, mas que também preze pelo bem do clube. O Grêmio vai precisar de Braithwaite.

