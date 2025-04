Diretor de Inteligência dos EUA foi despedido por 'deslealdade' a Trump, diz influencer

O diretor da Agência de Inteligência Americana (NSA) foi despedido na quinta-feira devido à sua "deslealdade" com Donald Trump, afirma uma influencer que se reuniu com o presidente americano pouco antes de ele anunciar a destituição.

"O diretor da NSA, Tim Haugh, e sua vice-diretora, Wendy Noble, demonstraram deslealdade ao presidente Trump. Por isso foram despedidos", escreveu Laura Loomer no X.

Ela criticou o primeiro por ter sido indicado para esse cargo pela administração do ex-presidente democrata Joe Biden.

"Como a NSA é possivelmente a agência de inteligência mais poderosa do mundo, não podemos permitir que uma pessoa designada por Biden ocupe esse posto", acrescentou Loomer.

O general Haugh, que também dirigia o comando cibernético do Pentágono, assumiu o cargo de diretor da NSA há pouco mais de um ano.

"Em um momento em que os Estados Unidos enfrentam ameaças cibernéticas sem precedentes (...), como é possível que sua demissão aumente a segurança dos americanos", perguntou no X Mark Warner, um democrata do Comitê de Inteligência do Senado.