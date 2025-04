Andrea Beltrão vai apresentar a peça "Lady Tempestade". Gil Tuchtenhagen / Divulgação

Inaugurado no final de março, o Teatro Simões Lopes Neto conclui — depois de 22 anos — as obras do Multipalco Eva Sopher, complexo cultural que fica ao lado do Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

O primeiro espetáculo apresentado na nova sala, com capacidade para 576 espectadores, foi uma montagem da ópera Turandot, de Puccini, em parceria da Companhia de Ópera do RS (Cors) com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

A programação de inauguração segue até 11 de maio, com espetáculos de teatro, dança, circo e música.

Confira abaixo, a lista completa de atrações.

Programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto

O espaço fica no Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/nº), em Porto Alegre, ao lado do Theatro São Pedro.

Os ingressos para todas as atrações podem ser adquiridos pelo site.

Espetáculo de dança "Uma Mulher Vestida de Sol", do Grupo Grial (Recife/PE)

Nesta sexta (4) e sábado (5), às 20h, e domingo (6), às 18h

"Uma Mulher Vestida de Sol" será apresentado neste fim de semana. Hans Manteufel / Divulgação

Fundado pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna (1927-2014) e pela coreógrafa Maria Costa Rêgo, o Grial explora a dança contemporânea no contexto das tradições populares.

Apresentada pela primeira vez em Porto Alegre, a coreografia Uma Mulher Vestida de Sol transporta para o sertão o clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare, com direção coreográfica de Maria Costa Rêgo.

Espetáculo de dança "Chula", por Emily Borghetti (Porto Alegre/RS)

Nesta quarta-feira (9), às 20h

Emily Borghetti vai apresentar "Chula". Camila Hermes / Agencia RBS

O espetáculo solo de Emily Borghetti celebra a cultura gaúcha, destacando a dança da chula e o papel das mulheres nesse contexto.

Acompanhada pelo violonista 7 cordas Neuro Júnior e pela pianista Dionara Fuentes, Emily explora ritmos variados, incluindo milongas e rancheiras, e referências como a lenda de M’boitatá, recolhida por Simões Lopes Neto. A direção é de Silvia Canarim.

Concerto de 40 anos da Orquestra Theatro São Pedro (Porto Alegre/RS)

Nesta quinta-feira (10), às 20h

Evandro Matté vai reger o concerto da Orquestra Theatro São Pedro. Vitoria Proença / Divulgação

No dia em que completa 40 anos, a Orquestra Theatro São Pedro apresenta um concerto especial, com regência do maestro Evandro Matté e participação de convidados que fizeram parte dessa história.

O pianista Cristian Budu, vencedor do prestigiado Concurso Clara Haskil, será o solista, interpretando o Concerto para Piano de Edvard Grieg.

Espetáculo musical Dementes, do grupo La Buena Moza (Mendoza/Argentina)

Dias 11 e 12 de abril (sexta e sábado, às 20h)

Grupo La Buena Moza levará à cena o show conceitual "Dementes". Micaela Carbonari / Divulgação

O grupo argentino La Buena Moza, com 25 anos de trajetória, apresenta em Porto Alegre seu novo espetáculo, Dementes. Dirigido por Daniel Bernal, o show conceitual conta com mais de 15 cantores, uma banda e figurinos especiais.

Em cena, neurônios se rebelam contra o cérebro, desenvolvendo uma visão crítica sobre temas como infância, tecnologia, política, vícios e masculinidade.

Espetáculo teatral "A Viúva Pitorra", dirigido por Valter Sobreiro Junior (Pelotas/RS)

Dias 16 e 17 de abril (quarta e quinta, às 20h)

A comédia dramática A Viúva Pitorra, escrita por Simões Lopes Neto em 1896 (sob o pseudônimo Serafim Bemol), foi adaptada por Valter Sobreiro Junior em 1991 e transformada em musical, tendo percorrido o Rio Grande do Sul. Agora, a peça retorna a cartaz a convite do Teatro Simões Lopes Neto com música original, cenografia e direção de Sobreiro Junior.

O novo elenco é formado por Sandra Viégas, Rodrigo Sobreiro, Roberta Pires, Germano Rusch e Henrique Ávila.

Explorando situações hilárias, a história segue Ramão, um quarentão sem recursos que volta a Pelotas após exílio forçado no Uruguai, por conta das mazelas da Revolução Federalista.

Espetáculo teatral "Tom na Fazenda", idealizado por Armando Babaioff (Rio de Janeiro/RS)

De 25 a 27 de abril (sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h)

Peça "Tom na Fazenda" foi escrita pelo canadense Michel Marc Bouchard. Victor Novaes / Divulgação

Premiado em cinco países e aclamado em turnês pelo Brasil e Exterior, Tom na Fazenda aborda homofobia e patriarcado. Idealizada por Armando Babaioff e dirigida por Rodrigo Portella, a peça tem no elenco Denise Del Vecchio, Gustavo Rodrigues, Camila Nhary e Babaioff.

A peça do canadense Michel Marc Bouchard explora dinâmicas familiares com encenação que promete ser impactante.

Espetáculo teatral "Lady Tempestade", com Andrea Beltrão (Rio de Janeiro/RJ)

De 1º a 4 de maio (quinta, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h)

Após uma temporada de sucesso em 2024, Lady Tempestade, monólogo com Andrea Beltrão e direção de Yara de Novaes, estreia em Porto Alegre.

A peça escrita por Silvia Gomez explora o diário da advogada pernambucana Mércia Albuquerque, refletindo sobre violências e injustiças ao relembrar sua atuação defendendo presos políticos do Nordeste durante a ditadura militar brasileira.

Espetáculo circense "Lendas do Sul", com o Grupo Tholl (Pelotas/RS)

Dias 9 e 10 de maio (sexta e sábado, às 20h)

O livro Lendas do Sul (1913), de Simões Lopes Neto, que reuniu algumas das fábulas mais conhecidas do Rio Grande do Sul, ganha adaptação inédita para os palcos com o Grupo Tholl, sob direção de João Bachilli.

M'Boitatá, Salamanca do Jarau e o Negrinho do Pastoreio são reinterpretados com linguagem circense, criando imagens impactantes das lendas gaúchas.

Espetáculo cênico-musical "Cabaré do Tempo — Para Lembrar do Futuro", com a Cia Rústica (Porto Alegre/RS)

Dia 11 de maio (domingo, às 18h) - Entrada gratuita

O novo espetáculo da Cia. Rústica vai lembrar e imaginar o que podemos ser, explorando memórias, desejos e sonhos de futuro. Dirigido por Patrícia Fagundes, traz no elenco Mirna Spritzer, Diego Nardi, Bruno Fernandes, Phil, Priscilla Colombi, Simone Rasslan, Breno Dinapoli e Madalena Rasslan.