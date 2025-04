Após proposta, titular do Juventude não viaja para enfrentar o Botafogo e deve ser vendido

Atacante Ênio pode ter se despedido do clube na estreia do Brasileirão. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O técnico Fábio Matias não poderá repetir a formação do Juventude que irá enfrentar o Botafogo, no sábado (5), às 21h, no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão.

O motivo do técnico não poder repetir a formação está em uma proposta que chegou ao clube pelo atacante Ênio. O atleta não treinou nesta sexta-feira (4) e também não acompanhou a delegação que viajou para o Rio de Janeiro logo após o almoço.

Sem o atacante, o técnico Fábio Matias vai promover uma mudança no setor ofensivo. A escolha deve ser pelo atacante Petterson. Nas demais posições, o time deve ser o mesmo que venceu o Vitória por 2 a 0.

No fim do mês de março, o Juventude acertou a compra de 50% dos direitos do atacante Ênio junto ao Amazonas. O contrato anterior era, por empréstimo, até o fim da atual temporada. O novo vínculo é até o final de 2028. O Alviverde pagou pouco mais de R$ 1,2 milhão.