O valor dos ingressos para visitantes para a partida entre Grêmio e Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, foi assunto no programa Pré-Jornada, da Rádio Gáucha, neste sábado (27). O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para a terça-feira (30), está com o valor fixado em R$ 350 para a arquibancada geral de visitante. A meia entrada, de R$ 175, já está esgotada.