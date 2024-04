Edenilson disputou centenas de partidas pelo Inter. Luís Carlos Winck também. Edenilson marcou gol importante em Gre-Nal e viveu momentos marcantes com a camisa do Inter. Christian também. Edenilson passou por uma época dura no Beira-Rio. Diego Gavilán também. Neste sábado, contra o Bahia, Edenilson deve descobrir, assim como os outros três ex-jogadores, como é também jogar pelo outro lado. Como é vestir o azul após ter história em vermelho.