Freeway tem movimento intenso rumo ao Litoral Norte nesta quinta-feira

A freeway tem movimento intenso rumo ao Litoral Norte no começo da manhã desta quinta-feira (26). Até as 8h, mais de 7,5 mil veículos já haviam passado pelas praças de pedágio rumo às praias desde a madrugada. A previsão, de acordo com a concessionária CCR ViaSul, é de que cerca de 57 mil veículos viajem em direção ao Litoral nesta quinta, enquanto 36 mil devem seguir em direção à Capital.