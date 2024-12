Suspeito de causar acidente que deixou 41 mortos na BR-116 se entrega à polícia

Condutor do caminhão fugiu do local do acidente. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação

O motorista do caminhão envolvido no acidente com um carro e um ônibus na madrugada de sábado (21), que deixou 41 mortos até o momento, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, se apresentou à Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (23). Ele estava acompanhado de advogados quando chegou à delegacia situada no bairro São Diogo, no município onde ocorreu o acidente.

Natural do Espírito Santo, ele fugiu do local do acidente logo após a colisão entre os três veículos. As autoridades investigam se a carreta que ele conduzia estava carregada com peso acima da capacidade, o que indicaria o condutor como responsável pelo acidente na BR-116. As informações são do g1.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o condutor do caminhão estava com a carteira de habilitação apreendida há dois anos. Ele perdeu a autorização para dirigir em 2022, após recusar-se a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz em Mantena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

O veículo estava carregado com uma pedra de granito, que se soltou sobre a via e foi atingida por um ônibus de viagem. A nota fiscal aponta que a carga saiu do Ceará e seguia para o Espírito Santo. Este é o acidente de trânsito com o maior número de mortes registrado em rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O arquivo considera acidentes ocorridos desde 2007.

Como foi o acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h para combater o incêndio no ônibus. Os três ocupantes do carro que colidiu com os outros dois veículos conseguiram sair com vida, mas estão gravemente feridos.

Um ônibus vindo de São Paulo bateu em uma carreta bitrem que transportava pedras de granito. Um Fiat Argo que vinha atrás do ônibus não conseguiu desviar a tempo, e colidiu com os outros dois veículos.