Tenista dos EUA revela diagnóstico de autismo e prepara volta ao circuito após lesões e doping

O tenista americano Jenson Brooksby, que já chegou a ser o 33º do ranking mundial, mas está afastado das quadras desde janeiro de 2023, período em que sofreu com lesões e uma suspensão por doping. Com o retorno ao circuito marcado para primeira semana de janeiro, na Austrália, Brooksby revelou nas redes sociais ter sido diagnosticado com transtorno do espectro autista na infância.