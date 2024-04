A CBF divulgou os áudios do VAR na derrota do Grêmio para o Bahia neste sábado (27), na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida ficou marcada pela atitude de Renato Portaluppi de mandar seus jogadores reservas deixarem o banco após a expulsão de Diego Costa, nos minutos finais do segundo tempo.