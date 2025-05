O que diz Mano Menezes sobre a busca do Grêmio por reforços na janela do meio do ano 

Os torcedores do Grêmio começam a cobrar reforços para a sequência da temporada. Por conta da má fase, algumas carências vêm chamando a atenção no elenco tricolor. A janela de transferências abre em 10 de julho.

Após o empate com o Godoy Cruz, o técnico Mano Menezes abordou o tema. O profissional também falou sobre a lateral-direita, que teve duas baixas confirmadas na terça-feira (13): João Pedro e Igor Serrote saíram machucados.

— A janela vai ser utilizada por todas as equipes, pelo Grêmio provavelmente também vai ser utilizada. Entramos para o jogo de hoje (terça-feira) com três laterais-direitos, (e agora) só temos um. Futebol é isso, é dinâmico, eles têm de estar todos preparados para entrar e jogar — afirmou o treinador.

— Acho que como equipe você pode melhorar em aspectos simples, para que, com passos pequenos e firmes, todos melhorem um pouco. Mas é óbvio que todas as equipes vão usar a janela , porque ela estará disponível para fazer aquisição de jogadores que julguemos que o plantel carece por característica — avaliou Mano Menezes.

A janela de meio de ano abre em 10 de julho e fecha em 2 de setembro . No início de 2025, foram nove reforços contratados : o goleiro Tiago Volpi, os laterais João Lucas, Luan Cândido e Lucas Esteves; o zagueiro Wagner Leonardo; os meio-campistas Camilo e Cuéllar; e os atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.