O Grêmio estreou sem muito brilho na Copa do Brasil de 2024. Em um jogo truncado, com poucos lances de gol, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Operário na noite desta terça-feira (30), pela partida de ida da terceira fase da competição. A partida de volta está marcada para o dia 22 de maio, na Arena, às 19h30min. Quem vencer o próximo encontro, avança. Em caso de novo empate, a decisão ocorrerá nos pênaltis.