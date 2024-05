O Grêmio empatou sem gols com o Operário-PR nesta terça-feira (30), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. O jogo foi válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para 22 de maio, quarta-feira, às 19h30min, na Arena.