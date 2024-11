Inter aumenta série invicta e se consolida na briga por vaga direta à fase de grupos da Libertadores

Com 15 partidas seguidas de invencibilidade no Brasileirão, o Inter se consolida na disputa por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores 2025 e até se permite calcular os cenários pelo título. A vitória sobre o Vasco em São Januário por 1 a 0, pela 34ª rodada, fez a equipe saltar para os mesmos 62 pontos do Flamengo, quarto colocado, ficando atrás pelo número de vitórias. São quatro a mais do que o São Paulo, adversário por essa vaga. A distância para o líder Botafogo caiu para sete, com 12 ainda em disputa.