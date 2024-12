Resumo de Um Natal Entre Nós

Inspirado na vida do escritor, diretor e estrela Aml Ameen, Um Natal Entre Nós (Boxing Day, no título original em inglês) segue Melvin, um autor britânico que vive nos Estados Unidos e retorna para casa em Londres no Natal para apresentar sua noiva americana, Lisa, aos seus excêntrico pais britânicos-caribenhos. O relacionamento deles é posto à prova quando ela descobre o mundo que seu noivo deixou para trás.