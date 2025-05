Antes da derrota do Inter, Roger relembrou título conquistado pelo Grêmio em Medellín: "Grandes recordações"

Palco da derrota do Inter na quinta-feira (8), o Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, marcou a vida de Roger Machado . O próprio técnico colorado reforçou isso minutos antes da partida, que terminou 3 a 1 para o Atlético Nacional-COL . Em 1995, ele foi campeão da Libertadores de 1995 pelo Grêmio , como jogador, no mesmo lugar, contra o mesmo adversário.

Roger foi um dos pilares daquela campanha que levou o Grêmio ao bi da Libertadores. Na partida que deu o título ao Tricolor, o empate em 1 a 1 com o Atlético Nacional-COL, o então lateral-esquerdo jogou os 90 minutos — assim como na ida, no Olímpico, quando havia sido 3 a 1 para a equipe comandada por Felipão

Porém, neste reencontro com Atanasio Girardot, agora como técnico do maior rival do Grêmio, Roger não guardará boas lembranças. Ele viu seu time sair atrás do placar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, mandou sua equipe pra cima e os colombianos ampliaram. O Inter chegou a descontar, de pênalti, com Alan Patrick, mas tomou o terceiro nos minutos finais.