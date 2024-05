Ficou um gostinho de quero mais no Grêmio após o empate em 0 a 0 com o Operário-PR, nesta terça-feira (31), pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o empate no jogo de ida, o Tricolor precisa vencer o jogo de volta, no dia 22 de maio, para avançar às oitavas. Novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.