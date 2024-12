Ponte Preta não renova com casa de apostas e inicia busca por novo patrocinador master

A Ponte Preta não chegou a um acordo para renovar com a casa de apostas Estrela Bet, patrocinadora master do clube de Campinas nas duas últimas temporadas. Com isso, iniciou busca por uma nova marca para estampar a parte nobre da camisa alvinegra.

Sem a marca da casa de apostas, a Ponte não terá os R$ 3,2 milhões anuais que a patrocinadora depositava por estampar a camisa da equipe profissional e da sub-20.

Na negociação, a Ponte entendia que o valor estava abaixo do mercado. Entretanto, pesou também o fato do time ter sido rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Sem acerto, a decisão foi pela não renovação de contrato, que terminou agora em dezembro.

Além dos uniformes, a casa de apostas estampava sua marca nas placas de publicidade do estádio Moisés Lucarelli, nos vestiários e na área de coletiva e zona mista.