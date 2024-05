Além de ter sete jogadores entregues ao departamento médico, o técnico Renato Portaluppi também tem tentado administrar o desgaste do grupo do Grêmio. Prestes a jogar uma partida muito importante contra o Huachipato, na próxima quarta (8), pela Libertadores, o treinador deve mudar novamente o time no confronto diante do Criciúma, domingo (5).