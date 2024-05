O Grêmio, ao menos, cumpriu o objetivo de voltar a Porto Alegre com a situação sob controle na Copa do Brasil. O empate sem gols da noite de terça-feira (30) com o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, traz a disputa da terceira fase da competição para o jogo do dia 22 de maio na Arena. Mesmo com o pouco futebol apresentado contra um adversário da Série B, o Tricolor entende que retorna para casa com a meta cumprida.