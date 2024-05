Depois do empate com o Operário-PR pela Copa do Brasil nesta terça-feira (30), Renato Portaluppi voltou a reclamar da sequência de jogos. Segundo ele, o grupo gremista tem sofrido por conta do desgaste físico. Até em função disso, o técnico valorizou o empate conquistado fora de casa na partida de ida da terceira fase da competição.