Faltando ainda dois jogos para disputar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos garantiu o título neste sábado (16) com ajuda do Novorizontino. O rival paulista precisava vencer o Paysandu para seguir com chances de levantar o troféu. No entanto, cedeu o empate, por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).