Com dois jogadores a menos - Iago Dias e Mateus Silva foram expulsos -, a Ponte Preta perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e consequentemente decretar a queda do rival Guarani ao perder para o Vila Nova, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.