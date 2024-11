Depois de oito anos, o Guarani voltará a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Lanterna grande parte da Série B, o time de Campinas confirmou seu rebaixamento na 36ª rodada, ao ficar no empate sem gols contra o Amazonas, nesta terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.