São Paulo, 16/11/2024 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo, 17, às 9 horas, da sessão de abertura do Urban 20, no Rio de Janeiro. O evento é do Grupo C40 de Grandes Cidades, paralelo ao G20 e que reúne prefeituras do mundo inteiro. Ao longo do dia, Lula se reúne com líderes de diversos países, conforme a agenda a seguir: