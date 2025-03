Petróleo sobe em mercado mais tranquilo por oferta e demanda

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (12) devido a uma previsão de produção mundial para 2025 revisada para baixo pela Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA) e a vários indicadores encorajadores de demanda.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio teve um aumento de 2,00%, sendo cotado a 70,95 dólares.