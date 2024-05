O técnico Renato Portaluppi e o atacante Diego Costa se apresentaram na manhã desta segunda (20) na concentração do Grêmio, em Guarulhos, e foram as novidades no treino desta tarde, no CT do Corinthians. Por questões particulares, os dois profissionais haviam sido liberados pelo clube dos primeiros dias de atividades. A mesma situação aplica-se assim ao volante Villasanti, que ainda não chegou à capital paulista e é aguardado para os treinos de terça (21).