O Grêmio e o Botafogo articulam uma troca no mando de campo dos jogos das duas equipes válidos pelo Brasileirão. Se autorizada pela CBF, a ideia é de que a partida do dia 1 de junho, que marcará a retomada do Brasileirão e teria mando gremista, seja disputada no Estádio Nílton Santos, no Rio. Como contrapartida, o jogo do returno, no dia 21 de setembro, seria em Porto Alegre, caso a Arena já apresente condições de uso.