A inundação que tomou conta da Arena trouxe mais prejuízos ao Grêmio do que apenas as questões do estádio. Como o almoxarifado do clube é no local, os uniformes utilizados pelos atletas acabaram perdidos na água que invadiu o prédio. Apesar do problema, a fornecedora esportiva que é parceira gremista já repôs o material. A Umbro enviará as camisas e calções para São Paulo, onde a delegação realizará um período de treinos.