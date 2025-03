Pavon muda de lado com Quinteros e vira candidato para jogar na ponta-esquerda do Grêmio 

Pavon atuou na ponta-esquerda contra Pelotas e Juventude. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

De forma discreta, o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, vem modificando o posicionamento do atacante Cristian Pavon.

Aproveitado desde o ano passado como ponta-direita, o argentino vem treinando pelo lado esquerdo nas últimas semanas.

O atleta está cotado para atuar nesta função e ser titular no Gre-Nal deste sábado (8), pela jogo de ida da final do Gauchão.

Pavon já atuou como ponta-esquerda na goleada por 5 a 0 contra o Pelotas, quando marcou dois gols, e no segundo tempo do jogo de volta da semifinal contra o Juventude, quando o Tricolor conquistou a vaga na final nos pênaltis.

Pela incerteza sobre a situação física de Amuzu, o argentino tem boas chances de começar o clássico.

Preferência

Atuar na ponta-esquerda não é uma novidade para Pavon. Quando foi apresentado no Atlético-MG, em julho de 2022, o atacante disse inclusive que preferia atuar naquele lado.

— Estou muito feliz, posso jogar pelo lado esquerdo, onde mais gosto. No Los Angeles Galaxy joguei muito pela esquerda e me senti muito cômodo porque tenho como cortar para dentro (para chutar com o pé direito). No Boca, joguei pela direita, mas também ficou cômodo para dar assistências e fazer com que eles façam gols. Me sinto bem dos dois lados e não tenho problema com isso — afirmou, à época.

Quando foi apresentado no Grêmio, em fevereiro de 2024, porém, o argentino sinalizou uma preferência por atuar pelo lado direito.

— Eu gosto de jogar pela direita, consigo ter cruzamento para o companheiro, entrar pelo meio, isso é meu forte para conseguir chutar. Mas eu me sinto cômodo pelos dois lados — declarou.

Lado direito no Grêmio

Sob o comando de Renato Portaluppi, Pavon foi titular do Grêmio como ponta-direita no primeiro semestre de 2024, mas perdeu espaço no segundo semestre.

Já em 2025, na gestão de Gustavo Quinteros, o argentino começou sendo aproveitado pelo lado direito, ideia que, no entanto, vem sendo modificada nas últimas partidas.

Após ser um dos destaques da goleada por 5 a 0 contra o Pelotas, no dia 11 de fevereiro, quando balançou as redes duas vezes, o atacante disse que está à disposição para atuar dos dois lados e inclusive brincou com a situação:

— Na verdade, nem eu sei (risos). Hoje eu fiz um gol pela esquerda e outro pela direita. Pelos dois lados do campo eu me sinto muito confortável e vou sempre fazer o melhor, onde o treinador me colocar — comentou.

Opções para o Gre-Nal

Para o Gre-Nal de sábado (8), Pavon disputa posição com Francis Amuzu, que se recupera de dores musculares. Aravena não foi relacionado em virtude de uma lesão.

A outra alternativa seria a manutenção de Monsalve no setor. Contudo, o colombiano deve disputar posição com Cristaldo na função de meia-armador.

O provável time do Grêmio para o Gre-Nal tem: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Pavon; Braithwaite.

O clássico deste sábado (8), válido pela partida de ida da final do Gauchão, será às 17h45min, na Arena. Já o jogo da volta será no outro fim de semana, no domingo (16), no Beira-Rio.