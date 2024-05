Enquanto viaja para São Paulo, onde iniciará a preparação para o retorno dos jogos, o Grêmio viu o The Strongest golear o Huachipato, na noite desta quarta (15), e se garantir como primeiro classificado do Grupo C da Libertadores para as oitavas. GZH mostra do que o Tricolor precisa para ficar com a segunda vaga da chave.