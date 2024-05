O Grêmio já está a caminho de São Paulo, onde vai permanecer até o dia 26 e maio, em preparação para a retomada da temporada 2024. Os funcionários do estafe do clube desembarcam na capital paulista na tarde desta quinta (16) e os trabalhos com os jogadores já serão iniciados na sexta (17), no CT Joaquim Grava, do Corinthians.