O Grêmio anunciou, na noite desta quarta-feira (15), seu planejamento para as próximas semanas. Mesmo com o anúncio da CBF da paralisação do Brasileirão por duas rodadas, o Tricolor mantém o plano de buscar melhores condições para preparar o time para a Libertadores. Inicialmente, o clube irá realizar um período de treinos no CT do Corinthians. O jogo contra o The Strongest será em Curitiba.