O Grêmio ajusta os últimos detalhes para anunciar a logística do clube fora do RS. Em função do jogo contra o The Strongest, no dia 29, pela Libertadores, o Tricolor busca uma sede para poder retomar a temporada. Segundo o colunista de GZH Eduardo Gabardo, o planejamento do clube prevê que o jogo contra os bolivianos seja no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com os treinos no CT do Corinthians, em São Paulo.