O Grêmio fez uma varredura pela região sul do Brasil para escolher onde voltará aos treinos e jogos. Santa Catarina, Paraná e mesmo as opções no Rio Grande do Sul foram avaliadas até a escolha pelos treinamentos em São Paulo e os jogos da Libertadores em Curitiba, no Estádio Couto Pereira. Uma série de fatores foi avaliada até a decisão por iniciar nesta sexta-feira (17) em São Paulo, no CT do Corinthians, um período de treinos até o dia 26 de maio.