Ídolo do Grêmio, Mazarópi fala sobre expectativa para a final do Gauchão e diz: "Gre-Nal não se joga, se ganha"

Maza disputou o clássico por 32 vezes, levando a melhor em 16 partidas e perdendo apenas cinco. Agencia RBS / Agencia RBS

Está chegando a hora do tão esperado Gre-Nal da final do Gauchão. O jogo de ida é neste sábado (8), na Arena, às 17h45min. O ex-goleiro Mazarópi, ídolo gremista que disputou o clássico por 32 vezes, falou sobre sua expectativa para o confronto.

— São duas situações distintas, porque o Grêmio busca o Octa, é uma vantagem, mas ela só vai se concretizar dentro do campo. O Inter, que já não vence no Campeonato Gaúcho há sete anos, quer recuperar esse tempo perdido. Só que no Gre-Nal as coisas se equilibram — disse o ex-goleiro em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta (7).

— Existe uma motivação a mais em função da rivalidade, claro. Eu sou de uma época, que quando a gente ia jogar o clássico dizíamos: "Gre-Nal não se joga, se ganha". Tem que entrar focado, não dá pra piscar. Piscou, corre sério risco de sofrer um castigo grande — completou.

Um dos maiores goleiros da história do Tricolor, que venceu 16 Gre-Nais e perdeu apenas cinco, Mazarópi ainda destacou as recentes atuações de Tiago Volpi, mas salientou a preferência de Grando na titularidade da meta gremista:

— Volpi foi decisivo nos últimos jogos do Grêmio, pela Copa do Brasil e na semi do Gauchão. Foi o responsável pela classificação nas duas partidas. Tenho a minha preferência, eu nunca escondi e não escondo, meu goleiro titular seria o Grando. Mas a opção é do treinador, e ele (Volpi) tem feito um bom trabalho, principalmente nos lances decisivos, espero que continue nessa crescente.