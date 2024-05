O The Strongest abriu vantagem na liderança do grupo do Grêmio na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (15), a equipe boliviana fez valer a vantagem da altitude de 3,6 mil metros de La Paz. No Estádio Hernando Siles, os donos da casa golearam o Huachipato por 4 a 0. Rodrigo Ramallo, Michael Ortega, Álvaro Quiroga e Bryan Angulo marcaram os gols da partida.