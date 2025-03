Sem Cuéllar, Quinteros prepara Grêmio com surpresa no meio-campo para o Gre-Nal 445

Dodi receberá oportunidade. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio deve ter uma surpresa no meio-campo para o Gre-Nal deste sábado (8), pela final do Gauchão. Sem Cuéllar, lesionado, o técnico Gustavo Quinteros prepara a equipe com o volante Dodi como titular, com Camilo iniciando no banco de reservas.

Conforme apurado por Zero Hora, a decisão foi sinalizada pelo treinador na atividade fechada desta sexta (7), no CT Luiz Carvalho, que encaminhou a equipe para o clássico.

Com isso, Dodi deve formar a dupla de volantes com Villasanti no clássico, válido pela partida de ida da decisão.

Apesar de elogiado pelas atuações recentes, Camilo ainda tem poucos minutos com a camisa tricolor e, na avaliação da comissão técnica, Dodi está à frente na condição física e no quesito ritmo de jogo.

Outras mudanças

Ainda no meio-campo, Monsalve deve ganhar a vaga de Cristaldo, em uma opção técnica do comandante. O principal mistério, contudo, está na ponta esquerda, onde Pavon disputa posição com Amuzu.

Diante da condição física do belga, que ficou fora do jogo contra o Juventude por conta de um desconforto, o argentino é o favorito para a vaga.

O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Pavon; Braithwaite.

Também estão relacionados o goleiro Gabriel Grando, os zagueiros Natã Felipe, Luan Cândido e Viery, os laterais João Lucas e Igor Serrote, os volantes Camilo e Edenilson, o meia Cristaldo e os atacantes Amuzu, Gabriel Mec e André Henrique.

O clássico deste sábado (8), válido pela partida de ida da final do Gauchão, será às 17h45min, na Arena. O jogo da volta será no outro fim de semana, no domingo (16), no Beira-Rio.

Relacionados para o Gre-Nal

Goleiros : Tiago Volpi e Gabriel Grando;

: Tiago Volpi e Gabriel Grando; Zagueiros : Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Natã Felipe, Luan Cândido e Viery;

: Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Natã Felipe, Luan Cândido e Viery; Laterais : João Pedro, João Lucas, Lucas Esteves e Igor Serrote;

: João Pedro, João Lucas, Lucas Esteves e Igor Serrote; Volantes : Camilo, Villasanti, Dodi e Edenilson;

: Camilo, Villasanti, Dodi e Edenilson; Meias : Monsalve e Cristaldo;

: Monsalve e Cristaldo; Atacantes: Cristian Olivera, Braithwaite, Pavon, Amuzu, Gabriel Mec, André Henrique e Arezo.