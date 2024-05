Depois de duas semanas, o Grêmio voltará a treinar nesta sexta-feira (16), no CT do Corinthians, em São Paulo. Com a paralisação do Brasileirão, o foco do Tricolor será recondicionar fisicamente os atletas do elenco para o confronto diante do The Strongest, dia 29, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.