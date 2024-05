A semana deveria ter Grêmio x Estudiantes pela Libertadores. No melhor cenário, a Arena estaria completamente lotada, na expectativa do reencontro tricolor com o adversário que lhe devolveu a vida na competição. Possivelmente, valeria até encaminhar uma vaga às oitavas de final. Mas o que se vê no bairro Farrapos, onde se impõe a casa gremista, é água quase na altura das paradas de ônibus, lixo boiando, pedaços de madeira. Em vez daquela multidão caminhando, barulhenta e esperançosa, as ruas têm barcos, ruídos de motor e desolação.