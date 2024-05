O Grêmio será um dos beneficiários do legado de Ronaldo pelo Corinthians. A partir desta sexta-feira (17), o Tricolor é hóspede da equipe paulista em seu Centro de Treinamentos. Uma estadia que se estenderá até 26 de maio, quando a delegação gremista viajará a Curitiba para enfrentar o The Strongest, no Estádio Couto Pereira, no dia 29. Um dos espaços destinados ao clube gaúcho é o Lab Corinthians R9, montado a partir da passagem do atacante.