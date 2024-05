O lateral-esquerdo Reinaldo é a principal novidade na delegação do Grêmio que retoma os treinamentos a partir desta sexta (17), em São Paulo. Recuperado de lesão no joelho direito, o atleta deve ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para a partida contra o The Strongest-BOL, no dia 29 de maio, em Curitiba, pela Libertadores. Ainda em recuperação, o lateral Mayk e o atacante Pavon seguem no DM e permaneceram em Porto Alegre.