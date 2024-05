A delegação do Inter já está na cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde realizará a preparação para a retomada da Sul-Americana, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Serão 20 dias de hospedagem em um resort na cidade. O jogo contra o Belgrano-ARG, dia 28, deverá ser confirmado para o Estádio Novelli Junior, casa do Ituano.