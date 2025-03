Alan Patrick e Borré participam de atividade com bola no Inter

O técnico Roger Machado está ganhando reforços importantes para o Gre-Nal 445. Na manhã desta quinta-feira (6), o treinador contou com Alan Patrick e Borré participando da atividade com bola. A dúvida fica por conta das condições de Bruno Henrique .

As boas notícias ficam por conta dos retornos de Alan Patrick e Borré. Os dois apareceram treinando com bola nas imagens que foram divulgadas pelo Clube. O camisa 10 será titular no Gre-Nal 445. Já o colombiano deve ficar como opção no banco de reservas.