Castillo na beira do gramado. MARCOS PIN / AFP

Um dos principais destaques da goleada do Barcelona de Guayaquil sobre o Corinthians, no Equador, estava fora de campo. O treinador Segundo Alejandro Castillo estava vestindo um smoking branco na beira do gramado e chamou a atenção de todos por conta do seu estilo.

Melhor do que a vestimenta foi o desempenho dos seus comandados dentro de campo. Vitória por 3 a 0, com gols bem trabalhados e vaga para a fase de grupos da Libertadores bem encaminhada.

Leia Mais Corinthians apenas assiste ao Barcelona, perde de 3 e flerta com eliminação na Libertadores

O Barcelona pode perder por dois gols de diferença no duelo de volta, na próxima quarta-feira (12), na Arena do Corinthians. Em caso de vitória por três gols de diferença do Timão, a decisão vai para os pênaltis.

Questionado sobre o motivo de se vestir tão bem na beira do campo, Castillo respondeu:

— Tenho que estar a altura da equipe que comando.

Ajuda da esposa

— Temos que saber que estamos à frente do Barcelona e é preciso representar o clube como se deve. Quando você vai ao trabalho deve se vestir bem. Assim se transmite liderança — disse Castillo, em entrevista ao site "Primicias", em 2023.

Castillo afirmou que sua esposa o ajuda a escolher o visual e negou usar um assessor de imagem.

Quem é Segundo Castillo

Com 42 anos, Castillo está no futebol desde 2000, quando foi revelado pelo Espoli, do Equador. Ele era meio-campista, com boa marcação e teve carreira fora do país.

Após ser contratado pelo El Nacional, também de Equador, Castillo se transferiu para a Europa. Primeiro, atuou no Estrela Vermelha, da Sérvia. Depois, teve passagens pelo futebol inglês, no Everton e no Wolverhampton.

Além disso, atuou no México e na Arábia Saudita, antes de retornar ao Equador. Castillo defendeu o Barcelona de Guayaquil entre 2016 e 2018. O volante ainda teve convocações para a seleção equatoriana.

Como treinador, ele chegou ao clube em 2022, como assistente. Em 2024, precisou assumir interinamente e conseguiu a vaga pelo bom desempenho da equipe.