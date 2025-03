Alan Patrick será titular do Inter no Gre-Nal 445

Camisa 10 participou de treino nesta quinta-feira (6). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Um dos mistérios do Gre-Nal do próximo sábado (8) está sanado. Alan Patrick está recuperado de um problema no tornozelo e deve ser titular do Inter na partida.

Conforme o colunista Vagner Martins, Alan Patrick vai para o jogo. Ele e os demais jogadores já foram comunicados por Roger Machado de sua titularidade.

Alan Patrick teve uma lesão no ligamento do tornozelo direito. Algo que não foi considerado grave pelo DM do Inter, mas que impediu de ele atuar nas últimas três partidas (Monsoon e as semifinais contra o Caxias).

Mudanças

Retornando ao time titular, o capitão colorado mandaria Gustavo Prado para o banco de reservas. Sendo assim, a escalação colorada teria: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Valencia. Ainda lesionados, Wesley e Borré não devem estar à disposição para o primeiro clássico. O duelo será às 17h45min, na Arena.

Gre-Nal 445

O confronto entre Grêmio x Inter, válido pela partida de ida da final do Gauchão, será às 17h45min deste sábado (8). A partida ocorre na Arena do Grêmio.

Onde assistir a Grêmio x Inter

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

anunciam a transmissão. GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.