Saiba quais são os próximos compromissos de João Fonseca após a eliminação no Australian Open

MARTIN KEEP / AFP

Brasileiro tem duas competições na América do Sul entre os próximos compromissos.

O torcedor brasileiro que gostou de ver João Fonseca em quadra não vai ter tempo de sentir saudades . Após a eliminação no Australian Open para Lorenzo Sonego , João volta a disputar um torneio em menos de uma semana.

O próximo compromisso do brasileiro já tem data marcada. Trata-se do ATP 125 de Quimper, na França. Com 32 tenistas na chave masculina, a competição ocorre entre 20 e 26 de janeiro.