Anúncio de Cuellar empolga torcida do Grêmio e mais nomes vêm aí

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do volante colombiano Gustavo Cuellar, na noite de quarta-feira (15), e a torcida tricolor respondeu positivamente nas redes sociais. Os gremistas ficaram empolgados com ótimo reforço. Se engana, no entanto, quem pensa que o Grêmio parou por aí. A diretoria faz movimentos para trazer mais três nomes nos próximos dias, e é isso que está em pauta a partir de agora.

Um primeiro volante era, de fato, uma das prioridades dos dirigentes do clube. Cuellar chega para compor uma posição que é carência do time há bastante tempo. Agora, as forças se voltam à zaga, à lateral-esquerda e a mais um homem de velocidade. Segundo as últimas informações, várias negociações estão sendo desenvolvidas e o dia será de expectativa.

O Grêmio fez muitos movimentos para a defesa e nomes como Arboleda e Salcedo seguem aquecidos. Na extrema, os principais nomes foram de Eliasson e Sebástian Villa. O jogador sueco-brasileiro segue tentando a sua liberação, mas a dificuldade na negociação parece esbarrar o negócio. Já Villa é um dos pedidos de Quinteros.

A composição da lateral-esquerda parece ter uma situação mais complicada. O Grêmio procura no mercado, mas enfrenta problemas em razão da sua capacidade financeira. Se sabe que Marlon, do Cruzeiro, foi tentando, mas o time mineiro não liberou o atleta pelo valor oferecido pelo Tricolor. De todos as prioridades do Grêmio, os nomes para a lateral são os mais guardados nos bastidores.

Por tudo isso, e já com a empolgação trazida por Cuellar, o Grêmio será pauta nesta quinta (16) e promete mais novidades para o torcedor. Três nomes serão anunciados nos próximos dias e os bastidores estão agitados como nunca. Deem os seus palpites. Os meus são Arboleda e Villa. Na lateral esquerda, confesso, não encontrei criatividade para opinar. Imaginem o que deve ser para contratar.