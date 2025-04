Passo Fundo tem o maior número de casos de tuberculose desde 2015

Em 2024, Passo Fundo registrou o maior número de casos de tuberculose desde o começo da série histórica, em 2015. Foram 160 pacientes diagnosticados com a doença, além de 10 mortes causadas pelo agravamento do quadro.

O último ano com mais casos foi 2018 , quando foram registrados 158 pacientes com a doença. Os números reúnem casos novos , reingressos após abandono de tratamento e recidivas (que voltam a aparecer).

De acordo com a enfermeira e coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Seila de Abreu, além do diagnóstico do paciente, é imprescindível investigar pessoas próximas para possível transmissão, uma vez que a doença é considerada altamente contagiosa.