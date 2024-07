Na noite desta quinta-feira (4), após o empate do Inter contra o Fluminense, em 1 a 1, no Maracanã, Renê fez suspense sobre a renovação de seu contrato com o Colorado. O vínculo do lateral-esquerdo com o clube vai até o final deste ano. O jogador é considerado peça importante e titular no time de Eduardo Coudet, ainda que receba muitas críticas da torcida.